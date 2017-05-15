Фестиваль красоты для людей с ограниченными возможностями пройдет во Владивостоке

Оказать помощь в организации могут все желающие

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Фестиваль стиля, красоты и моды «Красота без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет во Владивостоке 20 мая. Площадкой для проведения яркого шоу станет Театрально-концертный комплекс «Андеграунд» ВГУЭС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Организатор фестиваля – Дальневосточная межрегиональная общественная организация инвалидов «Ковчег» - готовит интересную творческую программу. Зрители увидят дефиле от известных дальневосточных дизайнеров и магазинов модной одежды Владивостока, а также разнообразные танцевальные, вокальные и шоу-номера.

Подготовка к фестивалю идет полным ходом, отмечает руководитель «Ковчега», депутат Думы Владивостока Артем Моисеенко: «В этом году мы вновь встречаем наш праздник. Весенний и долгожданный, вдохновляющий и объединяющий – всё это о фестивале «Красота без границ», который каждый раз объединяет самых разных, но обязательно талантливых участников, возможности которых по-настоящему безграничны».

Помочь с организацией праздника могут и другие компании и учреждения Владивостока и Приморья. Чтобы стать партнером фестиваля, необходимо обратиться по тел.: 8 914 790 96 04.

Организаторы приглашают жителей и гостей Владивостока на инклюзивный фестиваль красоты, моды и стиля "Красота без границ". Начало в 17 часов. Вход свободный.