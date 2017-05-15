Административные комиссии Владивостока выписывают штрафы за мусор и парковку на газонах

Нарушители заплатят штрафы на сумму более 300 тысяч рублей

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

На минувшей неделе административными комиссиями Владивостока было рассмотрено 27 протоколов об административных правонарушениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, комиссией Советского района было рассмотрено 9 протоколов об административных правонарушениях. Двум гражданам были выписаны штрафы в размере 1000 рублей за парковку на газонах на придомовых территориях по адресам Кирова, 70 и Кирова, 25а. Отметим, протоколы на данных нарушителей были составлены после жалоб жильцов этих домов.

5000 рублей штрафа предстоит заплатить директору ООО «Европром» за складирование мусора в неположенном месте по адресу Русская, 5а. Это же правонарушение обойдётся гражданину Д. в 1000 рублей – мужчина складировал крупногабаритный мусор возле своего домовладения.

Напомним, представители административных комиссий Ленинского, Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Советского районов города каждый день следят за соблюдением гражданами и предприятиями всех форм собственности административного законодательства.