В селе в Приморье произошел серьезный пожар

Информации о пострадавших нет

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Ранним утром 14 мая на пульт пожарной охраны Лазовского муниципального района поступило сообщение о том, что в селе Валентин в доме на улице Подгорная произошёл пожар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы приступили к тушению здания. Вскоре пожарные провели разведку и установили очаг возгорания. Горели крыша и перекрытие второго этажа, гараж, крыша бани и пристройка к дому.

Общая площадь пожара составила 174 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На тушении пожара были задействованы 8 человек личного состава и 3 единицы техники.