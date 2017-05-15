​Жители города Артем вышли на митинг против произвола администрации

Люди требуют вернуть парк детям

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Жители города Артем Приморского края борются с администрацией, решившей превратить бывший парк на улице Лазо в доходное место, создав там платную автопарковку, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказал организатор прошедшего 14 мая в городе митинга Александр Колосков, муниципалитет, согласно закону, провел слушания - о которых никто из жителей близлежащих домов не знал. Потому что объявление о проведении публичных слушаний было, как водится, опубликовано в местной официальной газете, которую никто из граждан не читает.

- Забеспокоились, когда приехала техника и начала пилить деревья. Люди попытались отстоять землю, - рассказал Александр Колосков. - Но за две недели залили приличный такой фундамент, поставили забор - и появилась стоянка. Ее сначала сдали в аренду. А теперь она и вовсе передана в субаренду. И у нас вопросы не к тем людям, которые ее арендуют, а к администрации города - как получилось, что земля парка превратилась в коммерческую стоянку.

Участники митинга уверены: не обошлось в этой истории без широко распространенного в небольших городах кумовства. Каждый чиновник кому-то брат, кому-то сват. По слухам, владелец парковки на земле парка - некий экс-сотрудник правоохранительных органов. Оформление участка началось еще при бывшем мэре Владимире Новикове, который сейчас трудится депутатом Госдумы РФ. А нынешний глава города Александр Авдеев, конечно же, в курсе всех событий, - уверены горожане.

- Мы хотим, чтобы городу вернули эту землю, а на том месте, где находится парковка, сделали детскую площадку, - сказал Александр Колосков. - Наша цель - привлечь внимание к проблеме.