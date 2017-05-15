Жительница Уссурийска незаконно прописывала в своей квартире иностранцев

Уголовное дело передано в суд

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

20-летняя жительница Уссурийска фиктивно ставила на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Установлено, что обвиняемая, в период с января по февраль 2017 года, осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания десяти иностранных граждан, прибывших из Узбекистана и Таджикистана, в своей однокомнатной квартире на Владивостокском шоссе. Фактически, по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту в подразделении дознания отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемой к совершению преступления. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.