Приморец перевозили в багажнике автомобиля наркотики

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о том, что в поселке Краскино обнаружен автомобиль, в багажнике которого находились синтетические наркотики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудники полиции задержали 54-летнего владельца иномарки. Экспертизой установлено, что исследуемое вещество является синтетическим наркотиком метафетамином (первитином) массой более 20 граммов.

Установлено, что задержанный незаконно приобрел наркотики для собственного употребления и хранил их в багажнике личного автомобиля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Фигурант уголовного дела заключен под стражу.