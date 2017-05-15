Приморец перевозили в багажнике автомобиля наркотики

В отдел полиции поступило сообщение о том, что в поселке Краскино обнаружен автомобиль, в багажнике которого находились синтетические наркотики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Сотрудники полиции задержали 54-летнего владельца иномарки. Экспертизой установлено, что исследуемое вещество является синтетическим наркотиком метафетамином (первитином) массой более 20 граммов.
Установлено, что задержанный незаконно приобрел наркотики для собственного употребления и хранил их в багажнике личного автомобиля.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
Фигурант уголовного дела заключен под стражу.