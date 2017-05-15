Во Владивостоке произошло почти 500 ДТП за неделю

В 13 авариях пострадали 15 человек

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в 13 авариях в столице Приморья пострадали 15 человек. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, во Владивостоке было зарегистрировано 491 ДТП, из которых 236 - с материальным ущербом. Участники 56 столкновений составили европротоколы.

Сотрудники ДПС приморской столицы за семидневку составили 1 846 протоколов о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 205 протоколов по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам. 94 жителя и гостя города сели за руль пьяными - но были остановлены патрулями ДПС. 119 автомобилистов были остановлены после того, как превысили максимально допустимую скорость. Также было зарегистрировано 65 случаев выезда на полосу встречного движения.

Владивостокские полицейские составили 57 протоколов по тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 83 ребенка, не пристегнутого специальными удерживающими устройствами.

Правила парковки нарушили 309 автолюбителей. На СВЗТ доставлено 306 транспортных средств.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 339 пешеходов, 35 водителей автобусов и 70 таксистов.

Сотрудниками ГАИ Владивостока было составлено 57 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).