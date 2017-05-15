Исполнение бюджета Владивостока за 2016 год положительно оценили в ходе публичных слушаний

Утвержденный на 2016 год бюджет Владивостокского городского округа исполнен по доходам на 98,5 %

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2016 год состоялись 12 мая в актовом зале администрации города по инициативе Думы города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В мероприятии приняли участие представители общественности, городской администрации, депутаты думы Владивостока, эксперты.

С докладом об исполнении бюджета за 2016 год выступила заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова. В ходе доклада было подчеркнуто, что основной целью бюджетной политики администрации города Владивостока в 2016 году являлось обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Владивостокского городского округа.

Утвержденный на 2016 год бюджет Владивостокского городского округа исполнен по доходам на 98,5 %, или в сумме 12,3 млрд рублей. При этом общий объем доходов бюджета в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом на 3,3% или на 392 млн. рублей. План по налоговым доходам выполнен на 104,1 %, в основном за счет роста поступлений от налога на доходы физических лиц и земельного налога; по неналоговым доходам - на 87,6 %, по безвозмездным поступлениям – на 96,7 %.

Исполнение бюджета по расходам составило 97,8 %, или в сумме 12,26 млрд рублей. Приоритетной оставалась социально-культурная сфера, расходы на которую составили 51,5 % от общих расходов бюджета (образование, культура, социальная политика, здравоохранение, физкультура и спорт). Еще 27,9 % составили расходы на жилищно-коммунальную сферу.

Одной из основных задач бюджетной политики является обеспечение прозрачности и открытости бюджета. Этот подход реализован за счет формирования бюджета Владивостокского городского округа на 2016 год в программном формате, что подразумевает осуществление расчета финансовых ресурсов к конкретным целевым параметрам и результатам.

На реализацию муниципальных программ была направлена основная доля расходов бюджета - 76,1 %. Администрацией города Владивостока в 2016 году реализовывалось 17 муниципальных программ, исполнение расходов по ним составило 97,5% или 9 млрд. 328,5 млн.рублей. В программных расходах бюджета наибольший удельный вес занимают программы: «Развитие образования города Владивостока» и «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа».

Наталья Зубова напомнила, что в 2016 году во Владивостоке введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции три фактически новых детских сада: на ул. Терешковой, 5а, ул. Маковского, 201, ул. Порт-Артурская, 68, (всего 680 мест). Модернизировано две муниципальных библиотеки (библиотека №1 по ул. Светланской, 55 и библиотека №2 на ул. Чичерина 10).

Кроме того, в 2016 году сдан в эксплуатацию новый 43-квартирный жилой дом на ул. Порт-Артурской, 46 - в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья. Проведен капитальный ремонт шести подпорных стен. Выполнен капитальный ремонт и ремонт дорог в объеме 150,5 тысяч м2. Осуществлен капитальный ремонт зеленых насаждений на площади 12 473,00 м2. При этом текущее содержание зеленых насаждений осуществлялось на площади более 2 млн. квадратных метров. Капитально реконструировано 37 лестниц. Выполнены работы по реконструкции и модернизации около 10 км тепловой сети центрального отопления и горячего водоснабжения.

С оценкой исполнения бюджета выступили эксперты - заместитель начальника МИФНС России № 12 по Приморскому краю Антон Гавин и кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ Нина Ивельская. Эксперты рекомендовали Думе города Владивостока утвердить отчет.

По результатам публичных слушаний был принят итоговый документ. Данный документ будет рассмотрен на заседаниях комитета по бюджету, налогам и финансам, а затем на заседании Думы города Владивостока.