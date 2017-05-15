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Общество

Во Владивостоке за выходные произошло более 130 аварий

Зарегистрировано 595 нарушений ПДД
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на выходных произошло 134 аварии; зарегистрировано 89 ДТП с материальным ущербом, составлено 14 европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В трех авариях пострадали три человека.

Всего Гасавтоинспекция приморской столицы за уик-енд зарегистрировала 595 нарушений ПДД. Среди самых "популярных" - переход дороги в неположенном месте (127), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (37) и перевозка детей без специальных удерживающих устройств (23). Также актуальны оказались вождение "под шофе" (24) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (7). В отношении злостных неплательщиков административных штрафов составлено 12 протоколов.

Инспекторы ДПС остановили 33 любителя "погонять" по Владивостоку, а также 20 лихачей, выехавших на "встречку". Составлено 135 протоколов по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 134 транспортных средства.

ПДД нарушили 6 водителей автобусов и 4 таксиста.

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