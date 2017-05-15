В Приморье продолжают искать пропавшего владивостокца

Поиск результатов не дал

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Поиски пропавшего на озере Ханка у острова Сосновый в Приморье мужчины продолжаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Напомним, 11 мая в Центр управления в кризисных ситуациях поступило обращение оказать содействие в поиске мужчины 1981г.р. проживающего во Владивостоке, который пропал 7 мая нынешнего года на озере Ханка у острова Сосновый.

12 мая для оказания помощи отделу полиции Ханкайского района убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России в составе четырех человек и двух единиц техники, на вооружении спасателей три комплекта водолазного оборудования, одна лодка. Почти четырёхчасовые поиски результатов не дали.

13 мая обследована акватория и проведены водолазно-поисковые работы у острова Сосновый. Обследовано: 5 км береговой полосы, 0,35км2 акватории, 0,003км2 дна (12 водолазных спусков). Безрезультатно.

14 мая обследована акватории у острова Сосновый. Обследовано: 10 км береговой полосы, 1,5км2 акватории, 0,002км2 дна (8 водолазных спусков). Поиск результатов не дал, продолжение планируется сегодня, 15 мая.

Таким образом, осмотрено 15 км береговой полосы, 1,85км2 акватории, 0,005км2 дна (20 водолазных спусков). К поискам привлечено 10 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю четыре человека и две ед. техники.