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Фоторепортажи

Весна в Ботаническом саду Владивостока

Фоторепортаж на РИА VladNews
Фото: Ольга Васик Фото: Ольга Васик
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Весна, наверное, самое замечательное время для любого ботанического сада — одни цветы сменяют других, цветет и благоухает всё, даже ели!

В Ботаническом саде-институте ДВО РАН большая коллекция разных первоцветов Дальнего Востока. Здесь хохлатки и прострелы, ветренницы, адонисы, анемоны, мало изветные симплокарпус и копытень и множество других первоцветов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Большая коллекция видов и форм рододендронов позволяет наслаждаться их цветением с ранней весны до середины лета. Интересно, что некоторые виды рододендрона представлены большим количеством природных форм, например рододендрона остроконечного больше 10 — от белого до насыщенно розового.

В середине апреля началось цветение магнолий. Первой зацветает магнолия Кобуси — одна из самых хладостойких магнолий, распространенная в Японии и Корее. Совсем скоро зацветут и другие виды.

Уже сейчас начинает свое цветение редкий кустарник экзохорда. Близкий родственник яблонь и груш производит ошеломляющее впечатление — нежные, будто тронутые розовой кисточкой бутоны распускаются белыми, достаточно крупными, очень нежными цветами.

Уже вовсю цветут традиционные для клумб нарциссы, тюльпаны, ирисы, но и здесь сад готов нас удивить — тюльпаны здесь махровые, нарциссы удивительных форм и цветов…

В ботсаду можно встретить редких бабочек — альциноя, людорфию, менее редкого махаона Маака и многих других..

Важно отметить, что уже более 5 лет территория ботанического сада-института ДВО РАН проходит противоклещевую обработку.

Автор фоторепортажа: Ольга Васик

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