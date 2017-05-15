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Павел Брыкин: потасовки не было?

Состоялось очередное заседание по делу охранников Андрея Пушкарева
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском суде Владивостока в минувший четверг состоялось очередное заседание по делу охранников Андрея Пушкарева, брата отстраненного от должности мэра города. Очередной свидетель – а им стал следователь – рассказал – что никакой потасовки между журналистом «Честного детектива» и обвиняемыми не было, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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