Павел Брыкин: потасовки не было?

Состоялось очередное заседание по делу охранников Андрея Пушкарева

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском суде Владивостока в минувший четверг состоялось очередное заседание по делу охранников Андрея Пушкарева, брата отстраненного от должности мэра города. Очередной свидетель – а им стал следователь – рассказал – что никакой потасовки между журналистом «Честного детектива» и обвиняемыми не было, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.