Майские праздники глазами жителей Владивостоке в репортаже VIII канала.
Как прошли майские праздники во Владивостоке
Репортаж VIII каналаВладивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.
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