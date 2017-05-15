В Приморье прошел фестиваль «Найди себя»

На мероприятии работали пункты отбора на военную службу по контракту

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 14 мая, на СТК «Приморское кольцо» прошел Фестиваль развития физической культуры, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта «Найди себя», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В работе фестиваля принимали участие представители командований Тихоокеанского флота, гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ, Приморского общевойскового объединения, подразделения военнослужащих всех родов войск, дислоцированных в Приморье, воспитанники детских патриотических клубов, юнармейцы и курсанты филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское Президентское кадетское училище).

Большой интерес для многочисленных зрителей представляли выставки вооружения и военной техники Тихоокеанского флота, гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ, Приморского общевойскового объединения и показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения морской пехоты ТОФ и разведчиков-десантников.

На мероприятии работали пункты отбора на военную службу по контракту, где специалисты Тихоокеанского флота и общевойсковых объединений проводили правовые консультации по вопросам прохождения военной службы.

Под аплодисменты прошел концерт Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, где зрители смогли услышать популярные песни в исполнении флотских артистов. Кроме того, все желающие смогли отведать флотской каши.

Фестиваль проводился в целях содействия укрепления обороноспособности страны и национальной безопасности, ориентации молодёжи на службу в Вооружённых силах Российской Федерации, пропаганды здорового образа жизни, развития физической культуры, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.