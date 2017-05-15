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Фоторепортажи

Утки во Владивостоке

Фоторепортаж на РИА VladNews
Фото: Ольга Васик Фото: Ольга Васик
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Весна во Владивостоке означает перелёт птиц из теплых краев домой. На Второй речке традиционно останавливаются утки, сообщает корреспондент РИА VladNews. Здесь теплая вода рано растапливает лед, и утки могут достать водоросли со дна речки. Одними из первых появляются хохлатые чернети и кряквы. 

Обыкновенные кряквы и черные (черных легко узнать по оранжевым ногам и ярко желтому пятнышку на клюве), забавные широконоски, с похожими на обувную ложку клювами, невероятно элегантные шилохвости и нарядные касатки. Всех можно увидеть здесь. Не крупные свиязи по хозяйски гоняют еще более мелких чирков. 

Дольше всех в этом году задержались лысухи. Эти черные птицы с белыми, едва розоватыми на просвет клювами и такими же наростами на лбу относятся не к уткам, а семейству пастушковых. Неподготовленные зрители бывают потрясены из огромными лапами. Правильно, ведь эти птицы селятся на болотах и, чтобы не проваливаться, им нужна большая площадь опры. Все утки весной приветают в ярких брачных нарядах, даже селезни серой утки выглядят элегантно. Все красивы, но пожалуй самыми красивыми на этом празднике жизни кажутся касатки. Их темная голова отливает разными оттенками металика — тоько-что голова казалась золотой и вот она уже кажется красно-коричневой, поворот, и голова уже ярко зелёная! Похожему фокусу научены селезни крякв и широконосок — их головы отливают то зелеными, то фиолетовыми красками.

Две-три недели в устье Второй речки - и птицы разлетаются к местам гнездований, кто-то отлетит всего на 5-10 километров, а кто-то полетит на Чукотку, Камчатку, Сахалин…

Автор фоторепортажа: Ольга Васик

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