Женщина пострадала в ДТП возле ДВФУ на острове Русский

Дорогу не поделили два автомобиля Honda

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на острове Русский столкнулись два авто марки Honda; травму головы в аварии получила 32-летняя женщина, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. ДТП произошло в светлое время суток по адресу улица Аякс,1.

За рулем автомобиля Honda Fit находился 33-летний мужчина. Автомобиль двигался со стороны Касьянова в сторону Бархатной. По предварительным данным, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке автомобилист не предоставил преимущество другому авто - Honda HR-V - за рулем которого находился 23-летний молодой человек. Как отмечается, HR-V двигался по главной, в попутном направлении.

В результате 32-летняя пассажирка Honda Fit получила сотрясение мозга. Она направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.