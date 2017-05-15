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Злоумышленники ограбили ветерана и пенсионерку в Приморье

Обвиняемые осуждены
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Два жителя Артема осуждены незаконное проникновение в жилище с хищением имущества у 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, а также разбойное нападение с проникновением в жилище, совершенного в отношении 75-летней пенсионерки.

Установлено, что мужчина, разбив оконное стекло, проник в частный дом, после чего открыл дверь соучастнице. Проснувшись от постороннего шума, хозяйка вышла из спальни. Злоумышленник нанес ей телесные повреждения, связал и потребовал передать имеющиеся в доме денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, пенсионерка отдала всю имевшуюся наличность. Похитив деньги, продукты питания, бытовую химию и электроинструменты, налетчики скрылись. Освободившись, потерпевшая позвонила в полицию и скорую помощь.

Сотрудники полиции в ходе розыска задержали 37-летнего жителя Артема и его 23-летнюю подельницу, которые дали признательные показания.

Злоумышленники были заключены под стражу.

В ходе обыска по месту жительства были изъяты похищенные вещи, а также медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Было установлено, что злоумышленники в ночное время проникли через окно в дом 93-летнего фронтовика, похитив личные вещи и награду. В ходе проверки показаний подозреваемые привели оперативников к дому, из которого совершили хищение.

В ходе следствия собрана доказательная база причастности обвиняемых к совершению преступлений.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы сроком 37-летнему мужчине на 8 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его 23-летней подельнице - 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Похищенную награду сотрудники полиции вернули фронтовику.

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