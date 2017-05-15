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8-летний мальчик пострадал под колесами тяжелого авто во Владивостоке

На пешеходном переходе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

8-летний мальчик пострадал под колесами тяжелого авто во Владивостоке: наезд произошел в светлое время суток в районе дома №31 по улице Нейбута, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. По предварительным данным, ребенок стал переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора. Toyota Crown двигался со стороны улицы Кочубея в сторону Стрелковой. За рулем был 19-летний молодой человек.

В результате  наезда мальчик получил ушибы и ссадины лица и головы. Направлен на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

ГИБДД Владивостока обращается к родителям:

Уважаемые родители! С наступлением тепла и приближением летних каникул специалисты призывают вас провести с детьми профилактические беседы о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Освежите в памяти детей нормы безопасного поведения на проезжей части, мерах безопасности на улице: в какой-то момент это может помочь спасти жизнь и здоровье ребенка.

Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах, особенно при приближении к пешеходным переходам.

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