​17-летняя жительница Владивостока получила тяжелую травму левой стопы в ДТП

Автомобиль въехал в дерево

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

17-летняя девушка получила тяжелую травму левой стопы (перелом и вывих) в аварии во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Она была пассажиркой автомобиля Mitsubishi Pajero. Сейчас девушка находится в травматологическом отделении Тысячекоечной больницы.

Автомобиль направлялся в сторону улицы Кирова. В районе дома №9 по улице Чапаева, по предвариетльным данным, 65-летний водитель не справился с управлением, и внедорожник съехал с дороги и въехал в дерево.

Детали ДТП выясняются.