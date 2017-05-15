Приморский край привлекает иностранных бизнесменов

Регион вошел в ТОП-15

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Приморский край вошел в ТОП-15 российских регионов, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на BIGRUSSIA.

Руководители зарубежных торгово-промышленных палат, ассоциаций и объединений иностранных предпринимателей, а также консалтинговых агентств, ведущих бизнес в России, рассказали, что их привлекает в нашей стране. В опросе участвовали бизнесмены Италии, Великобритании, Канады и др. стран.

Иностранцы выстроили ТОП-5 в таком порядке:

1. Москва и Московская область

2. Республика Татарстан

3. Санкт-Петербург и Ленинградская область

4. Свердловская область (Екатеринбург)

5. Калужская область

Среди наиболее инвестиционно-привлекательных регионов также названы Самарская область (Тольятти), Краснодарский и Красноярский края, Чукотский АО, Липецкая область, Республика Саха /Якутия/, Приморский край (Владивосток), Калининградская и Смоленская области. Ульяновская область замыкает своеобразный ТОП-15.

Как оказалось, традиционно иностранный бизнес начинает свое знакомство с Россией через Москву и Санкт-Петербург. Это видно не только по присутствию иностранных компаний в двух столицах, но и по хорошо развитому крупному сообществу экспатов, которое есть в этих городах. Но, например, в той же Казани такого большого количества экспатов нет, а вот интересных задач и возможностей для бизнеса становится все больше. От региона к региону в России меняется налоговая нагрузка на бизнес, что делает некоторые области более привлекательными сегодня для инвестиций и развития бизнеса.

Стоит отметить, что иностранные бизнесмены советуют инвестировать в России сельское хозяйство и переработку продуктов питания, нефтехимия, станкостроение, фармацевтика и IT-сфера.