В Приморье произошла серьезная авария

Погибла женщина

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

На выходных в Приморье произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. В дежурную часть МОМВД России «Михайловский» поступило сообщение об опрокидывании автомобиля Mazda Demio в селе Васильевка.

По предварительным данным, 25-летний мужчина за рулем автомобиля Mazda Demio двигался по улице Ленинской села Васильевка, в районе дома № 2 водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

В момент движения помимо водителя в салоне автомобиля находилась 30-летняя женщина, в результате удара она получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия. В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что водитель ранее обучения на право управления транспортным средством не проходил.