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Общество

Сбербанк провел встречу со своими миноритарными акционерами на Дальнем Востоке

В 2016 году Сбербанк заработал рекордные 602 млрд рублей прибыли
Фото: Сбербанк Фото: Сбербанк
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

В Хабаровске состоялось выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк. Одновременно в режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие акционеры из Благовещенска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Магадана и Петропавловска-Камчатского – всего более 110 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Работа Комитета позволяет осуществлять непрерывное взаимодействие между акционерами и менеджментом банка и своевременно находить ответы на актуальные вопросы, оперативно информировать о всех изменениях заинтересованных лиц.

«Сбербанк – одна из немногих компаний в России, в которой действует комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами. И благодаря этому наши миноритарные акционеры могут влиять на управлениекомпанией. В ходе таких заседаний рассматриваются самые различные вопросы, приглашаются члены правления и руководители департаментов, члены комитета высказывают предложения по работе банка - в формате живого общения», - подчеркнул Антон Данилов-Данильян, председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк.

Акционеров поприветствовал и Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов:

- В 2016 году Сбербанк заработал рекордные 602 млрд рублей прибыли. По размеру чистой прибыли мы вышли на второе место в Европе и 12-е — в мире. По рентабельности капитала стали первыми в Европе и пятыми — в мире. Стоимость наших акций за прошлый год выросла со 101 до 173 рублей. На этом мы, уверен, не остановимся. О том, что мы идем по верному пути, красноречиво говорит ваше доверие. Из 198 тысяч акционеров Сбербанка более 7 тысяч – жители Дальнего Востока. Надеюсь, ваши ряды продолжат пополняться.

Антон Данилов-Данильян рассказал акционерам о стратегических планах развития Сбербанка и ответил на заданные вопросы. Большинство вопросов акционеров было посвящено различным деталям стратегии развития компании, дивидендной политике, инвестиционной деятельности, а также развитию брокерских услуг.

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