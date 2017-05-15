Приморец задушил свою сожительницу, а тело выбросил в море

Убийца получил 9 лет «строгача»

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Житель Хасанского района, 1973 года рождения, осужден за убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, преступление совершено в ноябре 2015 года рядом с жилым вагончиком, расположенным на участке местности в районе мыса Кедровый, вблизи пгт. Приморский Хасанского района.

В ходе распития напитков, испытывая неприязнь, фигурант схватил свою сожительницу руками в области шеи и сдавливал ее до тех пор, пока женщина не перестала подавать признаки жизни. После чего он погрузил труп на лодку и выбросил его в море.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения.