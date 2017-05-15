Во Владивостоке потушили павильон

Информации о пострадавших нет

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Ранним утром 14 мая в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о возгорании в павильоне, расположенном на улице Всеволода Сибирцева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС Приморья.

Оперативно прибыв на место происшествия, брандмейстеры приступили к работам по ликвидации пожара. В ходе проведённой разведки было установлено, что в помещении горят стены и техника.

Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники. В результате случившегося никто не пострадал. Угрозу соседним зданиям пожар также не представил.