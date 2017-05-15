​20-летнего владивостокца сбила электричка

Автомобиль двигаллся со стороны Луговой в сторону Сахалинской

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

20-летнего парня на пешеходном переходе во Владивостоке сбил автомобиль Toyota Prius, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Молодой человек получил ушиб головного мозга легкой степени.

За рулем авто был 24-летний мужчина. Авто двигалось со стороны Луговой в сторону Сахалинской.

Авария произошла в воскресенье, 14 мая, около 21:00 - в районе дома №4 по улице Борисенко.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.