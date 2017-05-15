Несмотря на дождь, 14 мая во Владивостоке футбольный клуб «Луч-Энергия» собрал около 700 болельщиков на трибунах. После финального свистка футболисты развернули баннер со словами «Спасибо за поддержку» и пробежали с ним по полю стадиона «Динамо». На футболе побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.
Луч поблагодарил болельщиков за поддержку под проливным дождем
Фоторепортаж РИА VladNewsВладивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.
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