Владимир Путин обеспокоен корейской ракетой, упавшей недалеко от Приморья

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность корейской ракетой, упавшей недалеко от Приморья. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА VladNews.

«Была выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности, в том числе в связи с очередным пуском (ракеты КНДР)», - рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отметим, что 14 мая, когда КНДР провела пуск ракеты, президент РФ находился в Пекине, на форуме «Один пояс – один путь».

Стоит отметить, что по данным Минобороны России, ракета упала не в 100 километрах от Приморья, а в 500.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что после очередного ракетного испытания в КНДР радиационный фон в Приморье остается в норме.