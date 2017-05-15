Новорожденного малыша мать выкинула из окна многоэтажного дома во Владивостоке

Проводится проверка

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 14 мая, во Владивостоке по адресу Зои Космодемьянской, 17 прохожий обнаружил в пакете мертвого новорожденного малыша, сообщает РИА VladNews.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели осмотр места происшествия.

Мать новорожденного малыша была установлена.

- 27-летняя женщина рассказал, что родила мертвого ребенка. Чтобы об этом никто не узнал, она решила выкинуть младенца из окна квартиры, расположенной на 7-м этаже, - рассказала Аврора Римская, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

В настоящее время устанавливается, действительно ли ребенок родился мертвым или он скончался по иным причинам.