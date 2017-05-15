«Луч-Энергия» не смог обыграть на своем поле аутсайдера

Репортаж РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

14 мая во Владивостоке футбольный клуб «Луч-Энергия» провел свой предпоследний матч нынешнего сезона в первой лиге России, сообщает корреспондент РИА VladNews. На своем поле «желто-синие» принимали не самую сильную команду ФНЛ из Новосибирска. Матч против «Сибири», по сути, определял одного из неудачников турнира (по итогам чемпионата пять худших команд покидают первую лигу). Оба коллектива провели не самый свой лучший сезон в истории. Но у сибиряков он был несколько хуже, и они практически гарантировали себе возвращение во вторую лигу. В случае победы «тигры» точно сохраняли прописку в ФНЛ. Для «Сибири» три очка становились "соломинкой" для утопающего, она откладывала бы вопрос о сохранении статуса на последний тур.

Исполняющий обязанности главного тренера «Луча» Александр Ушахин сразу отправил на поле дуэт форвардов Руслана Гордиенко и Евгения Белоногова, которого во втором тайме сменил нападающий Илья Михалев. «Сибирь» начала вполне резво, гости хорошо держали мяч и даже имели территориальное преимущество. Впрочем, до опасных моментов не доходило. А вот «Луч» свой первый голевой шанс упустил. Партнеры бросили в прорыв Антона Килина, ему оставалось только перебросить мяч мимо вышедшего из ворот вратаря гостей, но наш полузащитник в створ не попал.

После перерыва хозяева большими силами пошли вперед. И вновь создали 100-процентный голевой момент. Это Антон Пискунов навесил в штрафную, где Руслан Гордиенко опередил всех и бил практически в упор. Похоже, что фортуна отвернулась от нашего форварда - мяч попал в плечо сибирского голкипера и улетел на угловой. Но шок от досады для владивостокских футболистов и болельщиков наступил уже перед самым финальным свистком. Избежав положения вне игры, Илья Михалев остался один перед пустыми воротами и с пяти метров умудрился катнуть мяч мимо

У «Луча-Энергии» это был последний домашний матч сезона 2016/2017. «Желто-синие» набрали 41 очко в 37 поединках и опустились на 13 место в турнирной таблице, пропустив вперед астраханский «Волгарь». От опасной зоны вылета наших футболистов отделяют два очка.

Завершающую игру чемпионата России по футболу в первой лиге «желто-синие» проведут 20 мая в Саранске.