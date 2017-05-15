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В жилом многоэтажном доме Владивостока обнаружен труп мужчины

Служебная собака вышла на след подозреваемого в тяжком преступлении
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница Владивостока, которая сообщила, что на лестничной площадке восьмого этажа в доме по улицы Надибаидзе обнаружен труп мужчины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кинолог со служебной собакой по кличке Норик.

Собака взяла след и на улице обнаружила нож со следами крови, а после привела к мужчине, проживающему в одной из квартир этого дома.

Установлено, что владелец квартиры в ходе драки нанес ножевое ранение одному из напавших на него мужчин. От ранений потерпевший скончался.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя, который дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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