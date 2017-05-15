В жилом многоэтажном доме Владивостока обнаружен труп мужчины

В отдел полиции обратилась жительница Владивостока, которая сообщила, что на лестничной площадке восьмого этажа в доме по улицы Надибаидзе обнаружен труп мужчины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кинолог со служебной собакой по кличке Норик.
Собака взяла след и на улице обнаружила нож со следами крови, а после привела к мужчине, проживающему в одной из квартир этого дома.
Установлено, что владелец квартиры в ходе драки нанес ножевое ранение одному из напавших на него мужчин. От ранений потерпевший скончался.
Сотрудники полиции задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя, который дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».