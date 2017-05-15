Гонщики Владивостока открыли сезон дрифта

Ненастная погода не испортила настроение спортсменам

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

В воскресенье, 14 мая, владивостокские гонщики открыли дрифт-сезон DSL Drift Series 2017, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Несмотря на непогоду, гонщики и зрители начали съезжаться на автодром «Змеинка» с самого утра. В открытом чемпионате по автомногоборью приняли участие 40 гонщиков со всего Приморского края и Хабаровска, которые традиционно были разделены на 2 класса – Light (начинающие спортсмены) и PRO (более опытные пилоты).

После того, как спортсмены получили последние наставления организаторов, пилоты выстроились на старт. Сначала стартовали начинающие спортсмены, которым предоставлялось три попытки в одиночных заездах, после чего была выявлена тройка победителей, показавших наиболее высокий результат.

В классе Pro по результатам одиночных заездов была сформирована сетка парных заездов TOP-16, после чего проходили парные заезды на выбывание, для выявления победителей.

По результатам первого этапа открытого чемпионата города Владивостока DSL Drift Series 2017 победителями стали:

Класс PRO:

1. Крылов Виталий

2. Волобуев Иван

3. Бубликов Даниил

Класс LIGHT:

1. Чижмаков Сергей

2. Ветров Александр

3. Диденко Анатолий

Командный зачет:

1. Hard Drift Gang (Несмеян Алексей, Крылов Виталий, Никифоров Владимир).

2. Bay Leaf Crew (Рогачев Александр, Сыромятнов Вадим, Семенов Илья).

Следующий этап состоится на автодроме «Змеинка» 18 июня.