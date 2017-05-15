За прошедшие сутки на территории Приморья произошло шесть пожаров

Сводка МЧС

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению 6 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались. Продолжены поисковые работы на озере Ханка у острова Сосновый.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: тушение павильона на улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке, ликвидация возгорания на складе стройматериалов в посёлке Врангель, тушение бани и дровяника в районе улицы Станционная в Арсеньеве.

Всего за прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 6 пожаров. На тушении было задействовано 43 человека личного состава и 12 единиц техники.