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Один междугородний рейс из Владивостока отменен

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Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 15 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Так, рейс 522, следующий по маршруту Владивосток - Покровка в 16:30, отменен.

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