Минобороны рассказало подробности пуска ракеты КНДР

Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Минобороны РФ сообщило, что очередное ракетное испытание КНДР не представляет никакой угрозы для России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, как стало известно ранее, ракета, пущенная КНДР, упала ближе к территории России, чем к территории Японии. Минобороны РФ заявило о том, что баллистическая ракета находилась в полете 23 минуты и упала около 500 км от территории России, в центральной части Японского моря.

Также в ведомстве заверили, что никакой опасности для России данный объект не представляет.

Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что после очередного ракетного испытания в КНДР радиационный фон в Приморье остается в норме.