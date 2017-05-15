Подарок ветеранам Надеждинского района – на здоровье

Валентин Пак на собственные средства построил еще Фельшерско-акушерский пункт в селе Соловей-Ключ

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

В преддверии празднования 72-й годовщины со Дня победы в Великой Отечественной войне, 3 мая состоялось открытие ветеранской палаты, отремонтированной и оборудованной по последнему требованию медицины и комфорта, в отделении терапии Надеждинской Центральной районной больницы (ЦРБ). Больше месяца назад такая же палата появилась в хирургическом отделении ЦРБ. Оба эти события произошли благодаря совместному благодеянию председателя Думы Надеждинского района Валентина Пака и председателя Общественного совета предпринимателей Приморского края Юлии Пак, сообщает РИА VladNews.

«Мы уже не первый раз затрагиваем тему организации качественного и комфортного медицинского обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в учреждениях здравоохранения, – говорит Юлия Пак. – Некоторые вопросы удается решать. Но в реальности наша медицина далека от идеала. Поэтому появление ветеранских благоустроенных палат можно только приветствовать. Это – то малое, что бизнес-сообщество может сделать для наших ветеранов – помочь поддержать здоровье – в знак глубокого уважения к их заслугам: они защитили Родину, подарили нам жизнь. Медицинское обслуживание сельских жителей, особенно участников войны, тружеников тыла постоянно должно быть в центре внимания власти, общества, бизнеса».

К слову, Валентин Пак на собственные средства построил еще Фельшерско-акушерский пункт в селе Соловей-Ключ.

На открытие терапевтической палаты были приглашены участники Великой Отечественной войны Георгий Константинович Бровков и Василий Максимович Авдеев. Они смогли оценить достоинства отремонтированных палат. Каждая из них имеет специализированную кровать, отдельный санузел с душевой кабиной, телевизор, СВЧ-печь и даже библиотечку от издательства «Валентин». Ветераны оставили самые доброжелательные отзывы.

Надо отметить, что Валентин Пак и Юлия Пак, отец и дочь, уже много лет занимаются реализацией социально значимых проектов, как на территории Надеждинского района, так и в масштабах края, – как представители предпринимательского сообщества.

На фото (слева направо): председатель Думы Надеждинского района Валентин Пак, участники Великой Отечественной войны Василий Максимович Авдеев, Георгий Константинович Бровков открывают ветеранскую палату в терапевтическом отделении Надеждинской ЦРБ.