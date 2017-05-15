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Общество

Два авиарейса из Владивостока задерживаются

Расписание
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 мая, несколько авиарейсов из аэропорта Владивостока задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Так, рейс авиакомпании Аврора HZ-517, следующий по маршруту Владивосток — Кавалерово, задерживается на 1 час 35 минут. Вылет планировался в 8 часов 30 минут, но перенесся на 10 часов 5 минут по местному времени. Время регистрации на рейс: 09:05-09:50.

Рейс авиакомпании  Аврора HZ-523, следующий по маршруту Владивосток — Терней, задерживается на 2 часа. Вылет планировался в 9 часов утра, но перенесся на 11 часов утра. Время регистрации на рейс: 10:00-10:45.

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