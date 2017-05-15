Рубль ослабнет к концу года

Курс валют на 15 мая

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.16 рублей, а евро - 62.09 рубль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в конце года рубль рухнет. Связано это с тем, что ухудшается платежный баланс. Также министр экономразвития сообщил, что на сегодняшний день рубль продолжает повышать позиции, однако данная ситуация закончится уже к концу сентября.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке ФИНАМ за 57.36 рублей, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 56.90 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Роял Кредит Банке за 62.75 рубль, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 61.86 рубль за один евро.