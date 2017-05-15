Оказалось, что слабость человеческого обоняния - это просто миф

Причина - представления ученых XIX века

Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Согласно распространенному мнению, обоняние –– не самая сильная сторона Homo sapiens. Люди не способны воспринимать тысячи оттенков одного запаха, как это делают, например, собаки. В ходе эволюции приматы постепенно теряли чувствительность к запахам, утрачивая гены, связанные с обонянием. В геноме человека многие гены, связанные с обонятельными рецепторами, со временем стали псевдогенами — нефункциональными аналогами структурных генов, утратившими способность кодировать белки. С возрастом наша и так невысокая чувствительность к запахам падает.

Однако насколько слабым можно считать обоняние человека? Руководитель лаборатории нейробиологии сенсорного восприятия Ратгерского университета Джон Макганн считает, что люди недооценивают свою способность воспринимать и различать запахи. В статье, опубликованной в журнале Science, он предположил, что источником этого распространенного мнения могут быть представления ученых XIX века, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Макганн обратил внимание на несколько новых исследований человеческого восприятия запахов и пришел к выводу, что «нюх» человека не так слаб, как принято считать. Исследователи из Рокфеллеровского университета в 2014 году заявили, что люди способны различать около триллиона ароматов. Студенты Калифорнийского университета в Беркли не только научились «брать след», но и обнаружили, что эту способность можно развить.

По мнению ученого, представления о слабости человеческого обоняния берут начало в работах французского хирурга и одного из основателей физической антропологии Поля Брока. Этот ученый обнаружил, что обонятельные луковицы человека крайне малы по сравнению с его мозгом. У других млекопитающих относительный размер луковиц значительно больше: например, у мышей эта структура занимает 2% объема мозга, у собак — 0,31%, а у человека всего 0,01%. Также Брока отмечал, что по отношению объема лобных долей к общему объему мозга человек, наоборот, превосходит многих млекопитающих.

Лобные доли связывают с контролем поведения, во времена Брока эта связь уже была известна. В работе 1879 года Брока разделил всех млекопитающих на две категории: для первых обоняние служило главным, принципиально важным чувством, для вторых важнее были зрение или слух. Приматы относились ко вторым. Поскольку обоняние играет важную роль в половом поведении животных первой группы, Брока связал сравнительно низкую значимость запаха для людей с развитой способностью к самоконтролю, за которую отвечают объемные лобные доли человеческого мозга. Работы Брока закрепили представление о слабом обонянии человека, и на протяжении ХХ века эта точка зрения становилась все популярнее.

Джон Макганн считает, что относительно небольшой размер обонятельных луковиц человека не говорит о слабом восприятии запахов. Количество нейросенсорных клеток, связанных с обонянием, у человека сравнимо с количеством таких клеток у многих млекопитающих. Дальнейшие исследования помогут установить, насколько человеческое восприятие запахов отличается от восприятия животных.

По словам Макганна, предубеждение по отношению к человеческому восприятию запахов может отразиться на современной медицинской практике. Существует много расстройств обоняния, которые значительно ухудшают качество жизни человека. Человек может полностью потерять обоняние (аносмия) или воспринимать естественные запахи как отталкивающие (паросмия). Эти расстройства мешают коммуникации и могут вредить здоровью — например, при аносмии невозможно опознать по запаху испорченные продукты. Однако, по мнению Макганна, современная медицина часто недооценивает проблемы таких пациентов. Дальнейшие исследования человеческого обоняния помогут найти новые методы лечения этих расстройств.