Два авиарейса из Владивостока задерживаются 09:14, 15 мая Два авиарейса из Владивостока задерживаются
Гороскоп на 15 мая 09:09, 15 мая Гороскоп на 15 мая
Аэропорт Владивостока продан на фоне его убыточности 06:02, 15 мая Аэропорт Владивостока продан на фоне его убыточности
Новостная лента
Май, 15 понедельник
09:19
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока Эксклюзив
09:19
Дневник девушки: Внимание! Жиросжигатели! Эксклюзив
09:19
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
09:15
Рубль ослабнет к концу года
09:14
Два авиарейса из Владивостока задерживаются
09:09
Гороскоп на 15 мая
08:16
Оказалось, что слабость человеческого обоняния - это просто миф
07:22
Путин: Социальная неустроенность - это питательная среда для терроризма
06:02
Аэропорт Владивостока продан на фоне его убыточности
05:01
Тибетский мастиф погиб при падении с 20 этажа дома во Владивостоке Видео
04:08
Администрация Владивостока продолжает отстаивать в судах городские скверы Фото
02:30
Восстановление климата после глобального потепления займет миллион лет, - ученые
01:04
Отпечатки рук и автографы известных кинорежиссеров появились во Владивостоке Фото
Май, 14 воскресенье
23:54
Ученые рассказали, как именно надо получить по голове, чтобы стать религиозным фундаменталистом
23:07
В Пекине РФ и КНР обсудят создание Азиатского суперкольца
22:01
Радиационный фон в Приморье в норме после ракетного пуска из КНДР
20:07
Во Владивостоке обсудят глобальное изменение климата
19:04
Крейсер ТОФ провел учения в Сингапуре
18:04
«Приморье-1» и «Приморье-2» обсудят на экономическом форуме в Пекине
17:30
Во Владивостоке открылся новый спорткомплекс Фото
16:31
Во Владивостоке прошла игра «Зарница»
16:02
Во Владивостоке открыли роллер-сезон Фото
15:31
В Приморье скоро снимут особый противопожарный режим
15:11
В Приморье проходит военно-патриотический фестиваль
15:02
Во Владивостоке продолжаются рейды по незаконным автостоянкам
14:58
В Приморье автомобиль едва не сбил семью на пешеходном переходе
14:30
Во Владивостоке отметят Международный день семьи
14:02
​Во Владивостоке примерно наказали мастера парковки Фото
13:32
Во Владивостоке обсудили проект закона о чистоте воздуха в Приморье
13:03
В Приморье пенсионерка вышла на разбойную «дорожку»
12:29
Супругу Дмитрия Медведева озаботил ВИЧ в Приморье и по всей России
12:00
Гороскоп на 14 мая
11:35
К середине следующей недели в Приморье потеплеет
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4129 (68) от 12 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чисто там, где убирают. За собой
Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка
Пятнистое семейство нуждается в расширении жилплощади
Просят не спихивать тюленей в воду
«Поджигатели» заплатят штраф в полмиллиона рублей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Оказалось, что слабость человеческого обоняния - это просто миф

Причина - представления ученых XIX века
Фото: Fonday.ru Фото: Fonday.ru
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Согласно распространенному мнению, обоняние –– не самая сильная сторона Homo sapiens. Люди не способны воспринимать тысячи оттенков одного запаха, как это делают, например, собаки. В ходе эволюции приматы постепенно теряли чувствительность к запахам, утрачивая гены, связанные с обонянием. В геноме человека многие гены, связанные с обонятельными рецепторами, со временем стали псевдогенами — нефункциональными аналогами структурных генов, утратившими способность кодировать белки. С возрастом наша и так невысокая чувствительность к запахам падает.

Однако насколько слабым можно считать обоняние человека? Руководитель лаборатории нейробиологии сенсорного восприятия Ратгерского университета Джон Макганн считает, что люди недооценивают свою способность воспринимать и различать запахи. В статье, опубликованной в журнале Science, он предположил, что источником этого распространенного мнения могут быть представления ученых XIX века, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Макганн обратил внимание на несколько новых исследований человеческого восприятия запахов и пришел к выводу, что «нюх» человека не так слаб, как принято считать. Исследователи из Рокфеллеровского университета в 2014 году заявили, что люди способны различать около триллиона ароматов. Студенты Калифорнийского университета в Беркли не только научились «брать след», но и обнаружили, что эту способность можно развить.

По мнению ученого, представления о слабости человеческого обоняния берут начало в работах французского хирурга и одного из основателей физической антропологии Поля Брока. Этот ученый обнаружил, что обонятельные луковицы человека крайне малы по сравнению с его мозгом. У других млекопитающих относительный размер луковиц значительно больше: например, у мышей эта структура занимает 2% объема мозга, у собак — 0,31%, а у человека всего 0,01%. Также Брока отмечал, что по отношению объема лобных долей к общему объему мозга человек, наоборот, превосходит многих млекопитающих.

Лобные доли связывают с контролем поведения, во времена Брока эта связь уже была известна. В работе 1879 года Брока разделил всех млекопитающих на две категории: для первых обоняние служило главным, принципиально важным чувством, для вторых важнее были зрение или слух. Приматы относились ко вторым. Поскольку обоняние играет важную роль в половом поведении животных первой группы, Брока связал сравнительно низкую значимость запаха для людей с развитой способностью к самоконтролю, за которую отвечают объемные лобные доли человеческого мозга. Работы Брока закрепили представление о слабом обонянии человека, и на протяжении ХХ века эта точка зрения становилась все популярнее.

Джон Макганн считает, что относительно небольшой размер обонятельных луковиц человека не говорит о слабом восприятии запахов. Количество нейросенсорных клеток, связанных с обонянием, у человека сравнимо с количеством таких клеток у многих млекопитающих. Дальнейшие исследования помогут установить, насколько человеческое восприятие запахов отличается от восприятия животных.

По словам Макганна, предубеждение по отношению к человеческому восприятию запахов может отразиться на современной медицинской практике. Существует много расстройств обоняния, которые значительно ухудшают качество жизни человека. Человек может полностью потерять обоняние (аносмия) или воспринимать естественные запахи как отталкивающие (паросмия). Эти расстройства мешают коммуникации и могут вредить здоровью — например, при аносмии невозможно опознать по запаху испорченные продукты. Однако, по мнению Макганна, современная медицина часто недооценивает проблемы таких пациентов. Дальнейшие исследования человеческого обоняния помогут найти новые методы лечения этих расстройств. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ученые рассказали, как именно надо получить по голове, чтобы стать религиозным фундаменталистом
23:54, 14 мая 2017 Ученые рассказали, как именно надо получить по голове, чтобы стать религиозным фундаменталистом

Эксклюзивное исследование

Супругу Дмитрия Медведева озаботил ВИЧ в Приморье и по всей России
12:29, 14 мая 2017 Супругу Дмитрия Медведева озаботил ВИЧ в Приморье и по всей России

С 15 мая по 21 мая в регионе пройдет тематическая «горячая линия»

Медики предупредили об опасности суши
03:42, 14 мая 2017 Медики предупредили об опасности суши

Специалисты провели исследование

Красота женщины влияет на мужское здоровье, - ученые
22:16, 13 мая 2017 Красота женщины влияет на мужское здоровье, - ученые

Прекрасные особы могут стать причиной серьезных последствий

Ученым удалось заснять облик смерти
11:51, 13 мая 2017 Ученым удалось заснять облик смерти

Специалисты в скором времени смогут остановить процесс старения

Манго помогает побороть рак молочной железы, - ученые
03:58, 13 мая 2017 Манго помогает побороть рак молочной железы, - ученые

Специалисты провели исследование

Анорексия является психическим заболеванием, - ученые
00:26, 13 мая 2017 Анорексия является психическим заболеванием, - ученые

Специалисты провели исследование