Отпечатки рук и автографы известных кинорежиссеров появились во Владивостоке 01:04, 15 мая Отпечатки рук и автографы известных кинорежиссеров появились во Владивостоке (Фото)
Радиационный фон в Приморье в норме после ракетного пуска из КНДР 22:01, 14 мая Радиационный фон в Приморье в норме после ракетного пуска из КНДР
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока 21:02, 14 мая Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока (Эксклюзив)
Новостная лента
Май, 15 понедельник
03:15
Илья Лагутенко: Я посол доброй воли Владивостока Эксклюзив
03:15
Дневник девушки: Внимание! Жиросжигатели! Эксклюзив
03:15
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
02:30
Восстановление климата после глобального потепления займет миллион лет, - ученые
01:04
Отпечатки рук и автографы известных кинорежиссеров появились во Владивостоке Фото
Май, 14 воскресенье
23:54
Ученые рассказали, как именно надо получить по голове, чтобы стать религиозным фундаменталистом
23:07
В Пекине РФ и КНР обсудят создание Азиатского суперкольца
22:01
Радиационный фон в Приморье в норме после ракетного пуска из КНДР
20:07
Во Владивостоке обсудят глобальное изменение климата
19:04
Крейсер ТОФ провел учения в Сингапуре
18:04
«Приморье-1» и «Приморье-2» обсудят на экономическом форуме в Пекине
17:30
Во Владивостоке открылся новый спорткомплекс Фото
16:31
Во Владивостоке прошла игра «Зарница»
16:02
Во Владивостоке открыли роллер-сезон Фото
15:31
В Приморье скоро снимут особый противопожарный режим
15:11
В Приморье проходит военно-патриотический фестиваль
15:02
Во Владивостоке продолжаются рейды по незаконным автостоянкам
14:58
В Приморье автомобиль едва не сбил семью на пешеходном переходе
14:30
Во Владивостоке отметят Международный день семьи
14:02
​Во Владивостоке примерно наказали мастера парковки Фото
13:32
Во Владивостоке обсудили проект закона о чистоте воздуха в Приморье
13:03
В Приморье пенсионерка вышла на разбойную «дорожку»
12:29
Супругу Дмитрия Медведева озаботил ВИЧ в Приморье и по всей России
12:00
Гороскоп на 14 мая
11:35
К середине следующей недели в Приморье потеплеет
11:02
​Загадочное возгорание наблюдается во Владивостоке Фото
10:31
​Часть внутренних авиарейсов в Приморье отменена
10:16
Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:01
Во Владивостоке произошел обрыв на ЛЭП Фото
09:32
Приморье - под властью циклона
08:01
Законопроект: Владивосток войдет в список платных для россиян городов
06:19
Главного редактора известного приморского сайта оштрафовали за злоупотребление свободой слова
05:04
На Манхэттене откроется первая государственная русскоязычная школа
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4129 (68) от 12 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чисто там, где убирают. За собой
Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка
Пятнистое семейство нуждается в расширении жилплощади
Просят не спихивать тюленей в воду
«Поджигатели» заплатят штраф в полмиллиона рублей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Восстановление климата после глобального потепления займет миллион лет, - ученые

Похожие события развивались в юрском периоде
Фото: ru.gde-fon.com Фото: ru.gde-fon.com
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Содержание кислорода и углекислого газа в земной атмосфере и Мировом океане непостоянно. Периодически бурный рост земной растительности приводит к тому, что продуктов ее жизнедеятельности становится слишком много. Моря насыщаются органическими остатками, и изрядная их часть оседает на дно, выводя тем самым заключенный в них углерод из круговорота веществ в природе. Избыток органики исчезает, а очищенная гидросфера вновь насыщается кислородом.

Происходит примерно то, что мы регулярно видим во много меньших по размерам природных водоемах, когда они «цветут», а живущая в них рыба, оставшись без кислорода, погибает. Глобальный процесс отличается от судьбы отдельно взятого пруда тем, что, естественно, требует большего времени и выглядит не так драматично: все-таки «замор» океанского масштаба маловероятен, речь идет о том, что органических остатков становится больше. Самоя же главное различие — во влиянии на климат. Пруды «цветут» жарким летом, при этом повлиять на погоду они не могут. На глобальном уровне зависимость сложнее. Чем больше растительности — тем больше парниковых газов и, соответственно, теплее. А чем теплее — тем больше растений и т. д.

Заканчивается это все тем, что специалисты называют аноксическим событием. Кислорода в гидросфере становится заметно (на проценты) меньше, в некоторых зонах океана и придонных вод — еще меньше. Попадающая туда органика захоранивается, и через некоторое время на очищенной и похолодевшей Земле снова становится легче дышать.

Команда ученых из Университета Эксетера (Англия) задалась целью оценить требуемое «некоторое время»: как долго планетная биосфера в прошлом находилась в режиме аноксического события? Такие события неоднократно прослеживаются в геологической летописи, датировка их начала не вызывает серьезных проблем. Сложнее с окончанием.

Специалисты решили, что знаменующий конец «кислородной недостаточности» момент должен запечатлеться в осадочных породах ростом количества следов лесных пожаров. Раз атмосфера насыщается кислородом, находящейся в ней древесине легче загореться.

В качестве объекта изучения выбрали Тоарское аноксическое событие, следы которого можно увидеть в отложениях тоарского яруса нижней юры. Произошло оно примерно 183 миллиона лет назад. Следы окаменелых древесных углей разыскивали в вышележащих породах в Мокрасе (Уэльс) и Пенише (Португалия).

Как показало исследование, последующий за «малокислородным» периодом временной отрезок действительно отличался повышенным содержанием окаменелых следов когда-то бывших лесных пожаров. «Пожарный» период продолжался 800 тысяч лет, а начался он через миллион лет после аноксического события. Видимо, эту цифру и надо считать продолжительностью последнего. Безусловно, масштабы и длительность других аналогичных событий могут отличаться, но порядок величин, видимо, будет таким же.

«Мы утверждаем, что значительное увеличение активности огня было обусловлено главным образом ростом содержания кислорода в атмосфере, — говорит Сара Бейкер (Sarah Baker), географ из Университета Эксетера. — Наше исследование дает первые подтверждения на основе окаменелостей, что такое изменение уровня кислорода в атмосфере может произойти за один миллион лет».

Вполне возможно также, что начавшийся рост числа пожаров сам по себе способствовал прекращению аноксии в океане, так как вел к сокращению наземной растительности, которая, разрыхляя грунт корнями, способствует смыву в океан содержащихся в почве минеральных и органических веществ и сама потребляет много кислорода для дыхания.

О результатах исследования его авторы рассказали в статье, опубликованной в Nature Communications.

Это была хорошая новость. А плохая в том, что современный океан тоже находится «на грани аноксии».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке обсудят глобальное изменение климата
20:07, 14 мая 2017 Во Владивостоке обсудят глобальное изменение климата

На всероссийской климатической неделе в ДВФУ

Во Владивостоке открылся новый спорткомплекс
17:30, 14 мая 2017 Во Владивостоке открылся новый спорткомплекс

За последние годы в Трудовом произошли большие изменения

Во Владивостоке прошла игра «Зарница»
16:31, 14 мая 2017 Во Владивостоке прошла игра «Зарница»

Собралось более 400 школьников

В Приморье скоро снимут особый противопожарный режим
15:31, 14 мая 2017 В Приморье скоро снимут особый противопожарный режим

Возбуждено 10 уголовных дел, 200 человек оштрафованы

В Приморье проходит военно-патриотический фестиваль
15:11, 14 мая 2017 В Приморье проходит военно-патриотический фестиваль

Вход свободный

Во Владивостоке продолжаются рейды по незаконным автостоянкам
15:02, 14 мая 2017 Во Владивостоке продолжаются рейды по незаконным автостоянкам

Проверена деятельность парковок на улицах Овчинникова, Ладыгина, Дальзаводская, Народном проспекте и Днепровском переулке

Во Владивостоке отметят Международный день семьи
14:30, 14 мая 2017 Во Владивостоке отметят Международный день семьи

В роддоме №3