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Актуальный комментарий

Путин: Социальная неустроенность - это питательная среда для терроризма

Президент России выступил на открытии форума "Один поезд - один путь"
Фото: ТАСС, Михаил Метцель Фото: ТАСС, Михаил Метцель
Владивосток, понедельник, 15 мая , РИА Vladnews.

Питательной средой для международного терроризма и экстремизма является социальная неустроенность и колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов, без преодоления стагнации в глобальном экономическом развитии с этими вызовами не справиться, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Все более очевидны риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства, протекционизм становится нормой, а его скрытыми формами являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе и на поставку и распространение технологий", - сказал Путин, выступая на открытии форума "Один поезд - один путь".

Он подчеркнул, что идеи открытости, свободы торговли сегодня все чаще отвергаются. "Причем часто теми, кто недавно совсем выступал их поборниками", - сказал глава государства.

Дисбалансы в социально-экономическом развитии, кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям в отношениях между государствами и международной безопасности, считает президент РФ. "Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции. Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию, застой в глобальном экономическом развитии", - отметил Путин.

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