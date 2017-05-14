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Ученые рассказали, как именно надо получить по голове, чтобы стать религиозным фундаменталистом

Эксклюзивное исследование
Фото: Alkogolu.NET Фото: Alkogolu.NET
Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

Нейрофизиологи нашли область коры больших полушарий головного мозга, повреждение которой повышает шансы ухода в религиозный фундаментализм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Склонность людей к религиозному или атеистическому мышлению давно привлекает внимание исследователей, которые пытаются найти основы этих различий в строении и активности мозга. Джордан Графман (Jordan Grafman) и его коллеги из Северо-Западного университета в США обнаружили одну из таких корреляций. В статье, опубликованной журналом Neuropsychologia, ученые сообщают, что повреждение дорсолатеральной зоны передней коры делает человека более закрытым к новому опыту и повышает шансы стать религиозным фундаменталистом.

Авторы обратились к детальной информации, собранной в ходе обследования американских ветеранов Вьетнамской войны Vietnam Head Injury Study (VHIS), которое охватило около 2 тыс. солдат, получивших травмы головы во время боевых действий. В данных VHIS были выделены 119 травм, связанных с поражением дорсолатеральной области передней коры лобной доли мозга, которая участвует в регуляции эмоций и самоконтроле, в работе кратковременной памяти и управлении вниманием. В качестве контроля были использованы 30 солдат без повреждений мозга.

Те и другие выполняли задания, связанные с гибкостью их когнитивных способностей, уровнем интеллекта, а также тесты на уровень религиозности. Кроме того, ученые использовали компьютерную томографию, чтобы в точности локализовать поражения в мозге и оценить их величину. Работа показала, что травма дорсолатеральной префронтальной коры снижает гибкость мышления и повышает религиозность человека.

Ранее было показано, что поражение другой области передней коры, вентральной, снижает способность человека скептически оценивать факты и делает исключительно доверчивым. Здесь же, по мнению ученых, мы имеем дело с совершенно другим случаем, который показывает, что глубокий фундаментализм связан не с неспособностью к скептической оценке, а с пониженной способностью к восприятию нового. Фактам, которые могли бы поколебать абсолютную уверенность такого человека, труднее «пробиться» к нему, что делает его веру в правоту своих (и только своих) взглядов совершенно непоколебимой.

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