В Приморье проходит военно-патриотический фестиваль

Вход свободный

Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

Выставка военной техники, показательные выступления военнослужащих, полеты авиации и прыжки с парашютом – все это стало частью военно-патриотического фестиваля «Найди себя», который проходит на «Приморском кольце» сегодня, 14 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Фестиваль проходит в Приморье впервые. По словам организаторов, его цель – показать будущим абитуриентам вузов и их родителям престижность военных профессий. Мероприятие приурочено к 90-летию Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Приветствуя собравшихся, вице-губернатор Игорь Степаненко отметил, что фестиваль «Найди себя» поможет подрастающему поколению определиться с выбором будущей профессии.

«Сотрудники приморского отделения ДОСААФ проводят с ребятами военно-патриотические соревнования, вахты памяти, уроки истории, организуют автопробеги и конкурсы», – отметил заместитель главы региона.

За многолетнюю и плодотворную работу с молодежью вице-губернатор вручил руководителям отделения ДОСААФ Лесозаводска Игорю Кравченко и Пограничного района Сергею Перловскому, а также руководителю Приморской автомобильной федерации Максиму Наумцу благодарности Губернатора Приморского края.

Торжественную часть завершила минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

После свои профессиональные навыки продемонстрировали военнослужащие войск спецназначения, ВДВ, морской пехоты и сухопутных войск. Показательные выступления также подготовили Федерации оружейных единоборств, технических видов спорта, сверхлегкой авиации, рукопашных видов спорта, дзюдо. Творческие номера представили общественные организации и военный оркестр.

Кроме того, сегодня на «Приморском кольце» весь день работает выставка военной техники – более 95 машин от танков до минометов.

В пунктах предварительного отбора граждан на военную службу все желающие могут получить информацию о службе по контракту, а в зоне локальных площадок – попробовать солдатскую кашу и посмотреть представленное здесь военное оружие.

Военно-патриотический фестиваль продлится до 18.00 на территории «Приморского кольца». Вход свободный.