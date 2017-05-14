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В Приморье автомобиль едва не сбил семью на пешеходном переходе

Видео попало в сеть
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

В городе Уссурийск Приморского края на улице Горького утром едва не сбили мужчину с двумя детьми, сообщает РИА VladNews. Видео попало в сеть и вызвало жаркие споры среди интернете-комментаторов.

На видеоролике видно, как светлый автомобиль на небольшой скорости подъезжает к нерегулируемому пешеходному переходу и пытается объехать находящихся на "зебре" людей у них за спиной. Две девочки разбегаются (заранее), а мужчина (по данным подписчика, их отец) пинает притормозивший седан, после чело автомобиль по тротуару покидает место аварии. Видео можно посмотреть по ссылке.

Многие интернет-комментаторы также обратили внимание на то, что дети переходят дорогу не за руку со взрослым (конечно, если он является их родителем).

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