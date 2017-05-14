Во Владивостоке открылся новый спорткомплекс

За последние годы в Трудовом произошли большие изменения

Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

В посёлке Трудовое города Владивостока 13 мая состоялась торжественная церемония открытия нового спортивного комплекса «Прометей». Теперь у жителей есть прекрасная возможность заниматься спортом - посещать различные танцевальные и спортивные секции, тренажерный зал и даже бассейн, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В торжественной церемонии открытия приняли участие депутат Законодательного Собрания Приморского края Дмитрий Новиков, вице-губернатор края Илья Ковалёв, депутат думы Владивостока Николай Голояд, начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации города Юлия Вельбик и другие почётные гости.

«От имени администрации города Владивостока поздравляю всех жителей поселка Трудовое с открытием спортивного комплекса, - сказала Юлия Вельбик. - Такие спортивные комплексы помогают не только укрепить здоровье и физическую форму, но и воспитывают будущих чемпионов. Теперь у детей и взрослых есть такая прекрасная возможность заниматься спортом в новом комплексе недалеко от дома. Желаю всем крепкого здоровья и успехов».

В рамках открытия с творческими номерами выступили танцевальный коллектив «Грация», хореографическая студия «Стрекоза», танцевальная студия «Баттерфляй», команда черлидинга и другие. В этот день среди гостей праздника были разыграны бесплатные абонементы в бассейн и другие секции нового спортивного комплекса.

Отметим, что открытие спортивного комплекса «Прометей» стало долгожданным событием для жителей посёлка.

«У нас не так давно открылся детский клуб, где малыши занимаются танцами и творчеством, а теперь у нас есть ещё и спортивный комплекс, - сказала Татьяна, жительница посёлка Трудовое. - Я и все жители нашего посёлка очень рады этому событию. Теперь в спортзал, спортивную секцию и бассейн не нужно ехать далеко, теперь это всё есть у нас рядом».

Стоит отметить, что за последние годы в Трудовом произошли большие изменения. Здесь появился новый центр детского творчества, детский сад, открыт многофункциональный центр, современная библиотека, построены новые дома, в которые переселились жильцы аварийных домов.