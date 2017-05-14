Во Владивостоке прошла игра «Зарница»

Собралось более 400 школьников

Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

13 мая в приморской столице проходила военно-спортивная игра «Зарница». На картодроме «Змеинка», где и развернулись спортивные баталии, собрались порядка 400 школьников из 15 общеобразовательных учреждений Первомайского района Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

С началом соревнований ребят поздравил начальник административно-территориального управления Первомайского района Юрий Лопатин и заместитель командующего тихоокеанским флотом, контр-адмирал Анатолий Зелинский. Они пожелали ребятам хорошего настроения, достойной конкуренции, спортивного духа и побед.

«В «Зарнице-2017» принимают участие 15 общеобразовательных учреждений Первомайского района и курсанты филиала Нахимовского военно-морского училища. Очень приятно, что все школы подготовили свои команды, - отметил Юрий Лопатин. - Сегодня гости мероприятия смогут увидеть зрелищные спортивные баталии участников, посмотреть показательные выступления подразделения морской пехоты и посетить выставку боевой технику, представленную Тихоокеанским флотом».

Начались соревнования с построения и строевой подготовки, а позже ребята преступили к прохождению всех этапов эстафеты. Мальчишкам и девчонкам предстояло продемонстрировать свою физическую подготовку, силу и ловкость в беге на 50 метров, сборке и разборке автомата на время, перевязке и переноске раненого.

«Мы долго готовились к соревнованиям и даже ездили в поликлинику, чтоб узнать, как правильно накладывать шину, - говорит Даниил, учащийся лицея № 41. - Я очень рад, что в нашем городе проводятся такие соревнования, где можно попробовать свои силы».

«Военно-спортивная игра - это хорошая возможность показать свою подготовку, - добавила ученица школы № 59 Альбина. - Спорт и здоровый образ жизни очень важны для всех. Очень хотелось бы, чтобы подобные соревнования стали регулярными и проводились в городе каждый год».

В рамках прошедших соревнований команды также проходили полосу препятствий, бегали на время в противогазе и химзащите, отжимались и выполняли ряд других заданий.

Военнослужащие десантно-штурмовой бригады морской пехоты ТОФ и воспитанники спортивных школ Первомайского района представили участникам игры и зрителям показательные выступления.

В завершение мероприятия прошла церемония чествования победителей и призёров, а всех участников игры угостили настоящей солдатской кашей.