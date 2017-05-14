В Приморье автомобиль едва не сбил семью на пешеходном переходе 14:58, 14 мая В Приморье автомобиль едва не сбил семью на пешеходном переходе
​Во Владивостоке примерно наказали мастера парковки 14:02, 14 мая ​Во Владивостоке примерно наказали мастера парковки (Фото)
Во Владивостоке обсудили проект закона о чистоте воздуха в Приморье 13:32, 14 мая Во Владивостоке обсудили проект закона о чистоте воздуха в Приморье
Новостная лента
Май, 14 воскресенье
17:53
Дневник девушки: Внимание! Жиросжигатели! Эксклюзив
17:53
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
17:30
Во Владивостоке открылся новый спорткомплекс Фото
16:31
Во Владивостоке прошла игра «Зарница»
16:02
Во Владивостоке открыли роллер-сезон Фото
15:31
В Приморье скоро снимут особый противопожарный режим
15:11
В Приморье проходит военно-патриотический фестиваль
15:02
Во Владивостоке продолжаются рейды по незаконным автостоянкам
14:58
В Приморье автомобиль едва не сбил семью на пешеходном переходе
14:30
Во Владивостоке отметят Международный день семьи
14:02
​Во Владивостоке примерно наказали мастера парковки Фото
13:32
Во Владивостоке обсудили проект закона о чистоте воздуха в Приморье
13:03
В Приморье пенсионерка вышла на разбойную «дорожку»
12:29
Супругу Дмитрия Медведева озаботил ВИЧ в Приморье и по всей России
12:00
Гороскоп на 14 мая
11:35
К середине следующей недели в Приморье потеплеет
11:02
​Загадочное возгорание наблюдается во Владивостоке Фото
10:31
​Часть внутренних авиарейсов в Приморье отменена
10:16
Восемь междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:01
Во Владивостоке произошел обрыв на ЛЭП Фото
09:32
Приморье - под властью циклона
08:01
Законопроект: Владивосток войдет в список платных для россиян городов
06:19
Главного редактора известного приморского сайта оштрафовали за злоупотребление свободой слова
05:04
На Манхэттене откроется первая государственная русскоязычная школа
03:42
Медики предупредили об опасности суши
01:08
Авторынок России находится на пятом месте в европейском рейтинге
Май, 13 суббота
23:32
Правительство упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий
22:16
Красота женщины влияет на мужское здоровье, - ученые
21:47
Медсестры роддома Владивостока отметили свой профессиональный праздник Фото
20:17
Во Владивостоке показали грани искусства Фото
19:32
В Приморье ликвидирован еще один лесной пожар
18:07
На предстоящей неделе во Владивостоке осадков не ожидается
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4129 (68) от 12 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чисто там, где убирают. За собой
Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка
Пятнистое семейство нуждается в расширении жилплощади
Просят не спихивать тюленей в воду
«Поджигатели» заплатят штраф в полмиллиона рублей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Во Владивостоке прошла игра «Зарница»

Собралось более 400 школьников
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

13 мая в приморской столице проходила военно-спортивная игра «Зарница». На картодроме «Змеинка», где и развернулись спортивные баталии, собрались порядка 400 школьников из 15 общеобразовательных учреждений Первомайского района Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

С началом соревнований ребят поздравил начальник административно-территориального управления Первомайского района Юрий Лопатин и заместитель командующего тихоокеанским флотом, контр-адмирал Анатолий Зелинский. Они пожелали ребятам хорошего настроения, достойной конкуренции, спортивного духа и побед.

«В «Зарнице-2017» принимают участие 15 общеобразовательных учреждений Первомайского района и курсанты филиала Нахимовского военно-морского училища. Очень приятно, что все школы подготовили свои команды, - отметил Юрий Лопатин. - Сегодня гости мероприятия смогут увидеть зрелищные спортивные баталии участников, посмотреть показательные выступления подразделения морской пехоты и посетить выставку боевой технику, представленную Тихоокеанским флотом».

Начались соревнования с построения и строевой подготовки, а позже ребята преступили к прохождению всех этапов эстафеты. Мальчишкам и девчонкам предстояло продемонстрировать свою физическую подготовку, силу и ловкость в беге на 50 метров, сборке и разборке автомата на время, перевязке и переноске раненого.

«Мы долго готовились к соревнованиям и даже ездили в поликлинику, чтоб узнать, как правильно накладывать шину, - говорит Даниил, учащийся лицея № 41. - Я очень рад, что в нашем городе проводятся такие соревнования, где можно попробовать свои силы».

«Военно-спортивная игра - это хорошая возможность показать свою подготовку, - добавила ученица школы № 59 Альбина. - Спорт и здоровый образ жизни очень важны для всех. Очень хотелось бы, чтобы подобные соревнования стали регулярными и проводились в городе каждый год».

В рамках прошедших соревнований команды также проходили полосу препятствий, бегали на время в противогазе и химзащите, отжимались и выполняли ряд других заданий.

Военнослужащие десантно-штурмовой бригады морской пехоты ТОФ и воспитанники спортивных школ Первомайского района представили участникам игры и зрителям показательные выступления.

В завершение мероприятия прошла церемония чествования победителей и призёров, а всех участников игры угостили настоящей солдатской кашей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье скоро снимут особый противопожарный режим
15:31, 14 мая 2017 В Приморье скоро снимут особый противопожарный режим

Возбуждено 10 уголовных дел, 200 человек оштрафованы

В Приморье проходит военно-патриотический фестиваль
15:11, 14 мая 2017 В Приморье проходит военно-патриотический фестиваль

Вход свободный

Во Владивостоке продолжаются рейды по незаконным автостоянкам
15:02, 14 мая 2017 Во Владивостоке продолжаются рейды по незаконным автостоянкам

Проверена деятельность парковок на улицах Овчинникова, Ладыгина, Дальзаводская, Народном проспекте и Днепровском переулке

Во Владивостоке отметят Международный день семьи
14:30, 14 мая 2017 Во Владивостоке отметят Международный день семьи

В роддоме №3

​Во Владивостоке примерно наказали мастера парковки
14:02, 14 мая 2017 ​Во Владивостоке примерно наказали мастера парковки

"О, кто-то тачку выкинул))"

Во Владивостоке обсудили проект закона о чистоте воздуха в Приморье
13:32, 14 мая 2017 Во Владивостоке обсудили проект закона о чистоте воздуха в Приморье

«Об охране атмосферного воздуха на территории Приморского края»

Гороскоп на 14 мая
12:00, 14 мая 2017 Гороскоп на 14 мая

Отличный день для любви и романтики