В Приморье скоро снимут особый противопожарный режим

Возбуждено 10 уголовных дел, 200 человек оштрафованы

Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

Особый противопожарный режим в Приморье, введенный 15 марта, в скором времени будет снять. Об этом заявил губернатор края Владимир Миклушевский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Напомним, пока в регионе действует этот режим, в лесах запрещено разводить костры,а также устраивать сельскохозяйственные палы.

За время действия особого режима в крае было возбуждено 10 уголовных дел в отношении руководителей сельхозпредприятий, более 200 человек оштрафованы.

Краевые власти уверены, что ситуация с природными пожарами в Приомрье контролируема, все возникающие возгорания оперативно ликвидируются.