Крейсер ТОФ провел учения в Сингапуре

В рамках дальнего похода в АТР

Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», провел совместное учение с фрегатом «Суприм» ВМС Республики Сингапур, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ. Учения прошли в рамках отработки практического этапа военно-морского учения стран Западно-тихоокеанского морского симпозиума в южной части Южно-Китайского моря.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и танкера «Печенга», выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля этого года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества ВС РФ и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филлипины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд). Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в АТР и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами региона.