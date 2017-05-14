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Общество

Во Владивостоке отметят Международный день семьи

В роддоме №3
Фото: пресс-служба роддома №3 Владивосткоа Фото: пресс-служба роддома №3 Владивосткоа
Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

Будущих родителей приглашают на праздник, посвященный Международному дню семьи. Мероприятие состоится в роддоме № 3 Владивостока в понедельник, 15 мая, сообщает РИА VladNews.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, торжества, приуроченные к празднованию Международного дня семьи, проходят в учреждении уже много лет подряд. Вот и сейчас коллектив 3-го роддома приглашает супружеские пары, чтобы вместе отметить этот замечательный день. Помимо поздравлений, которые прозвучат в адрес приморских семей, будущих родителей ожидают подарки и угощение, а также презентация родильного дома с экскурсией по его акушерскому корпусу. Супруги, готовящиеся к рождению ребенка, смогут задать все волнующие их вопросы по «партнерским» родам и обезболиванию и лично ознакомиться с оснащением родильных залов и условиями пребывания мам и их малышей в послеродовых палатах.

Важной частью мероприятия станет церемония награждения победителей и призеров традиционного конкурса семейных фотографий. В этом году творческая акция, посвященная празднованию Международного дня семьи, проводится в учреждении в пятый раз. Конкурс настолько полюбился супружеским парам Владивостока, что за годы его существования участие в нем приняло свыше 100 семей, представивших вниманию жюри около 500 снимков с изображением своих детей. Решение конкурсной комиссии о самых ярких и оригинальных работах-2017 будет озвучено на предстоящей торжественной встрече, а герои снимков получат заслуженные награды.

Праздник, посвященный Международному дню семьи, пройдет в понедельник, 15 мая, в конференц-зале женской консультации КГБУЗ «ВКРД № 3» (ул. Калинина, 55, 1 этаж). Начало – в 15:00. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие.

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