В Приморье пенсионерка вышла на разбойную «дорожку»

76-летняя женщина задержана

Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

В дежурную часть полиции Уссурийска поступило заявление 18-летней студентки из города Спасск-Дальний о грабеже на улице Муданьцзянская (на городском рынке), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

На месте правоохранителями было установлено, что к потерпевшей подошла неизвестная женщина, которая, схватив девушку за руку, открыто похитила из кошелька денежные средства в сумме 5 тысяч рублей, после чего скрылась.

Ориентировка была направлена всем наружным нарядам полиции.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 76-летнюю ранее судимую местную жительницу. В отделе полиции она дала признательные показания. В ходе личного досмотра у нее обнаружены и изъяты похищенные деньги, которые возвращены законной владелице.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

Сотрудники полиции проверяют причастность задержанной к ранее совершенным преступлениям.