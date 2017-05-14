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Общество

Во Владивостоке обсудили проект закона о чистоте воздуха в Приморье

«Об охране атмосферного воздуха на территории Приморского края»
Фото: ПКОО Фото: ПКОО "Надежда"
Владивосток, воскресенье, 14 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялось совещание комитета ЗакСобрания Приморья по продовольственной политике и природопользованию по вопросу проекта регионального закона «Об охране атмосферного воздуха на территории Приморского края», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. В работе совещания приняли участие представители прокуратуры,«Примгидромета», Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды края.

С докладом о состоянии качества атмосферного воздуха в субъекте федерации выступила замглавы Роспотребнадзора края.

В ходе работы совещания рассмотрены вопросы об уровне загрязнения атмосферного воздуха вредными (загрязняющими) веществами в Приморском крае по данным мониторинга загрязнения окружающей среды, об осуществлении федерального государственного экологического надзора за соблюдением требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха, о деятельности департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в области охраны атмосферного воздуха, а также рассмотрен проект закона Приморского края «Об охране атмосферного воздуха на территории Приморского края». Положения проекта закона направлены на регулирование отношений в области охраны атмосферного воздуха на территории края и на обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в проект закона внесен ряд предложений, направленных на снижение уровней загрязнения атмосферного воздуха от выбросов промышленных предприятий и автотранспорта.

Напомним, проблема угольной пыли в городе Находка Приморского края всколыхнула в феврале интернет и СМИ. Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к серьезному народному возмущению.

Необходимо отметить, что начавшие подниматься вопросы экологии на юге Приморья становятся актуальнее, если вспомнить о том, что недалеко от Находки, в Партизанском районе края, создается четвертая в регионе территория опережающего развития - "Нефтехимическая". Где потребуется особенно жесткое соблюдение экологического законодательства РФ.

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